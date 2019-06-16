В Нотр-Даме провели первое богослужение после пожара

В соборе Парижской Богоматери провели первую мессу после пожара. Фото: France.Info

В соборе Парижской Богоматери впервые после пожара прошла месса.

В Нотр-Даме не проводили богослужения 2 месяца, с момента масштабного пожара, который едва не разрушил собор. Об этом сообщает France.Info.

Как отмечается, богослужения в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которую не повредил огонь. На мессе присутствовали 30 человек, большинство из них - священники. На богослужении были архиепископ Парижа Мишель Опет и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

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Все присутствующие в целях безопасности были в строительных касках.

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля. Возгорание произошло около 19:50 по киевскому времени. Огонь распространялся на верхних уровнях собора. Разрушено верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. В результате обвала кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.