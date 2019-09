В Норвегии загорелся российский корабль

В Норвегии из порта Брейвика в городе Тромсе людей эвакуировали из-за пожара на российском траулере "Бухта Наездник".

"Порт Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление", - говорится в сообщении местной полиции.

Моряков на борту не было. Местное население частично эвакуировали. Тем, кто остался, посоветовали не открывать окна, так как на север двинулись огромные клубы дыма.

Turns out Breivika Dock has a boat on fire. I can smell it here in Stakkevollan! That carfire smell that I associate with Coventry, the whole north of the island stinks of it. pic.twitter.com/uAjobtmTJW