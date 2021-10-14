В Норвегии мужчина стрелял из лука по прохожим: несколько человек убиты

В норвежском городе Конгсберг мужчина обстрелял из лука толпу. Есть погибшие.
Преступника задержали. По предварительной информации, мужчина действовал в одиночку, сообщает Reuters.
Несколько человек погибли в результате нападения. Также известно о пострадавших.
Начальник полиции отказался комментировать количество лиц, которые были ранены.
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В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы. Сначала злоумышленник долгое время стоял в школы с автоматом. Затем несколько раз выстрелил в воздух и исчез. Стрелка вскоре задержали. Во время проверки его оружие оказалось страйкбольным.
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