В Нидерландах задержали украинских моряков

У берегов Нидерландов 24 сентября задержали парусную яхту, которой руководили двое украинцев.
На борту находились 11 мигрантов из Албании, сообщает De Telegraaf.
Судно задержали возле города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия. Оно направлялось в Великобританию.
Украинских капитанов задержали по подозрению в контрабанде людей.
Пограничная полиция Нидерландов сообщила, что у берегов страны уже задержали несколько парусных судов контрабандистов с людьми.
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"Раньше мы в основном наблюдали так называемых "альпинистов" на контейнеровозах. Однако теперь мы все чаще видим, что перевозчики выбирают парусные корабли", - рассказал представитель полиции.
Правоохранители разоблачили и задержали преступную организацию, которая торговала людьми. Им грозит до 15 лет заключения и конфискация имущества.
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