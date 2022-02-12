В НАТО предполагают срочную встречу по России

Североатлантический альянс рассматривает возможность созвать срочную встречу на фоне опасений новой агрессии России против Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в НАТО, передает "Европейская правда".

Встреча планируется в понедельник 14 февраля, но при необходимости послы готовы собраться уже в воскресенье.

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Собеседник журналиста отметил, что "ситуация действительно серьезная, очень тревожная, но еще не роковая" и "наступающая неделя будет решающей".

За последние сутки 11 февраля президент США Джо Байден и ряд европейских стран призвали своих граждан немедленно уехать из Украины.

Госдеп США также приказал выездить из Киева второстепенным сотрудникам посольства и приостанавливает консульские услуги - в дополнение к решению 23 января эвакуировать из Украины семьи дипломатов и разрешить отъезд части своих действующих сотрудников по желанию.

Представительство ЕС, до сих пор воздерживавшееся от любой эвакуации, позволило выезд второстепенных сотрудников по собственному желанию.