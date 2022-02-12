В НАТО предполагают срочную встречу по России

 
Ексклюзивы
1/5
Впервые за 20 лет украинская наука может проводить исследования в открытом океане - Дикий
Впервые за 20 лет украинская наука может проводить исследования в открытом океане - Дикий
Просмотров: 18
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 4419
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 2610
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3 Просмотров: 972
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 621
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 5175
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 2556
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1368
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Просмотров: 2781
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 252
Фото
Все фото
10
10
5
7
9
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Видео
Все видео
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1638
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2844
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1296
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 207
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
суббота, 12 февраля 2022 16:05

В НАТО предполагают срочную встречу по России

  Комментировать
В НАТО предполагают срочную встречу по России
НАТО может созвать срочную встречу в воскресенье 13 февраля. Фото: eurointegration

Североатлантический альянс рассматривает возможность созвать срочную встречу на фоне опасений новой агрессии России против Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в НАТО, передает "Европейская правда".

Встреча планируется в понедельник 14 февраля, но при необходимости послы готовы собраться уже в воскресенье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦРУ заявило, что Россия нападет на Украину 16 февраля, Белый дом опровергает

Собеседник журналиста отметил, что "ситуация действительно серьезная, очень тревожная, но еще не роковая" и "наступающая неделя будет решающей".

За последние сутки 11 февраля президент США Джо Байден и ряд европейских стран призвали своих граждан немедленно уехать из Украины.

Госдеп США также приказал выездить из Киева второстепенным сотрудникам посольства и приостанавливает консульские услуги - в дополнение к решению 23 января эвакуировать из Украины семьи дипломатов и разрешить отъезд части своих действующих сотрудников по желанию.

Представительство ЕС, до сих пор воздерживавшееся от любой эвакуации, позволило выезд второстепенных сотрудников по собственному желанию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В НАТО предполагают срочную встречу по России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 26921
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 25623
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 16326
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 11943
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
4
 Просмотров: 7146
Мир
Блинкен позвонил Лаврову: что обсуждали
Блинкен позвонил Лаврову: что обсуждали Просмотров: 45
Основная команда останется – посольство США подтвердило частичную эвакуацию дипломатов из Украины
Основная команда останется – посольство США подтвердило частичную эвакуацию дипломатов из Украины Просмотров: 171
В России обвиняют Запад из-за распространения дезинформации
В России обвиняют Запад из-за распространения дезинформации Просмотров: 495
"Я остаюсь в Киеве" - посол Британии сделала заявление
"Я остаюсь в Киеве" - посол Британии сделала заявление Просмотров: 513
Российские корабли начали обучение со стрельбами в Черном море
Российские корабли начали обучение со стрельбами в Черном море Просмотров: 333
Больше всего комментируют
22
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
3
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
Голосов: 45
Голосование Кто станет победителем нацотбора на Евровидение-2022?
  • Alina Pash
  • Barleben
  • Cloudless
  • Kalush Orchestra
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Roxolana
  • Wellboy
  • Мне все равно
Просмотреть