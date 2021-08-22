В НАТО подсчитали количество погибших в аэропорту Кабула за неделю

Кризис возле аэропорта плачевная. Фото: Reuters

В аэропорту Кабула и вокруг него во время эвакуации за последние семь дней погибло по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя Организации Североатлантического договора.

"Кризис возле аэропорта плачевный. Наша цель — как можно быстрее эвакуировать всех иностранных граждан из города", — сказал представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным.

Представитель также заявил, что силы НАТО держатся строго удалено от внешних зон аэропорта в Кабуле, чтобы предотвратить любые столкновения с талибами.

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Боевики "Талибана" занимают контрольно-пропускные пункты по периметру аэропорта и блокируют въезд афганцев без проездных документов. В толпе происходит давка, люди получают травмы, особенно, когда боевики "Талибана" стреляют в воздух, чтобы отогнать мирных афганцев. Около 4,5 тыс. американских военнослужащих удерживают временный контроль над международным аэропортом им. Хамида Карзая. Патрулируют аэропорт для обеспечения безопасности эвакуационных рейсов и около 900 британских солдат.