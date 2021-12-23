В НАТО есть те, кто не хочет ссориться из-за Украины с Москвой – посол Украины при Альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг/Reuters

Среди членов НАТО нет единства относительно политики в отношении Украины и России.

Об этом рассказала в интервью ЕС посол Украины при Альянсе Наталья Галибаренко.

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По ее словам, Киев настаивает на следующих шагах 13 лет спустя после Бухарестского саммита, на котором Альянс одобрил решение о будущем членстве Украины.

"Единства относительно предоставления Украине четкого плана, даты или года вступления нет. Нам бы хотелось иметь четкую перспективу и перестать говорить, что проходят годы после соответствующего решения в Бухаресте и не происходит движения. Однако мнения в Альянсе разделились. У нас много поклонников там, которые поддерживают предоставление нам ПДЧ, ускорение вступления, но так же есть скептики", - говорит посол.

Она считает, что в решении следующего саммита НАТО, который состоится в июне 2022 года в Мадриде, Украина будет фигурировать как составляющая стратегической концепции НАТО.

"Сейчас пересматривают концепцию НАТО на 10 лет, которая определит приоритеты Североатлантического союза. Украина объясняет необходимость изменить отношение к России на соответствующее обстоятельствам. 10 лет тому назад в предыдущих стратегических документах РФ называли другом. Сейчас другие угрозы и Североатлантический союз должен реагировать. Давайте не скрывать, что у НАТО есть разное видение роли России. Есть страны, которые выступают категорически против диалога с Москвой, и есть лагерь стран, которые наоборот считают, что только через диалог можно договориться с Кремлем и предотвратить эскалацию. Даже звучит тезис, чтобы спасти Украину так", - пересказала посол содержание дискуссий в Брюсселе.

Впрочем, она совершенно исключила диалог с Россией о проектах договоров по распределению влияния в Европе, предложенных Кремлем.

Ранее сообщалось, что в НАТО изменили оценку риска нападения России на Украину и склоняются к тому, что Москва шантажирует Альянс.

В начале 2022 г. в Женеве состоится двусторонняя встреча между Россией и США. На встрече будет подниматься вопрос о нерасширении границ НАТО. Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря.