В НАСА рассказали об амбициозных планах: Полет Crew Dragon на МКС - только начало

Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе. Фото: NASA/SpaceX

Успешный полет корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию - это только начало. Следующим шагом НАСА станет путешествие и работа на Луне.

"Сегодня была большая победа, но это только начало. Программа "Артемида" нацелена на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы планируем улететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени", сказал администратор НАСА Джим Брайденстайн.

Программа "Артемида" предусматривает, что НАСА к 2024 году высадит на месяц сначала женщину, а затем мужчину. С помощью инновационных технологий они планируют провести больше исследований лунной поверхности, чем когда-либо ранее.

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Ранее космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе. На его борту были астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с НАСА отправила на МКС двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. Этот полет особенный тем, что впервые состоялся на космическом корабле частной компании и впервые за много лет его осуществили американцы, а не россияне. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось НАСА в 50 миллионов долларов, в то время как "Роскосмос" берет за эту услугу почти в два раза больше - 90 миллионов долларов.