В Нагорный Карабах вернулися тысячи беженцев

Беженцы возвращаются в Нагорный Карабах. Фото: rossaprimavera.ru

Российские военные сопроводили к Нагорному Карабаху колону из 30 автобусов с беженцами.

От 10 ноября в Карабах вернулось более 11 тыс. человек, сообщило издание "Кавказский Узел" со ссылкой на Минобороны России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе

Беженцы должны были покинуть дома из-за боевых действий в регионах. Сейчас ситуация между Азербайджаном и Арменией стабилизируется.

"За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца", - говорилось в сообщении.

Недавно стало известно, что армяне, жившие на территориях, контролируемых непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, начали выкапывать из могил родственников, чтобы забрать их с собой.