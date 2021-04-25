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воскресенье, 25 апреля 2021 03:26

В МВД Индонезии назвали возможную причину катастрофы подводной лодки

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В МВД Индонезии назвали возможную причину катастрофы подводной лодки
Судно Nanggala было перегружено, поскольку рассчитано на 34 членов экипажа, а на момент исчезновения оно перевозило 53 человека. Фото: Reuters

Подводная лодка ВМС Индонезии, пропавшая у берегов Бали, могла треснуть. Такую вероятную причину катастрофы назвал начальник штаба ВМФ страны адмирал Юдо Маргоно.

По словам Маргоно, подобные повреждения вполне соответствуют огромному давлению, оказываемому на глубинах.

Издание также приводит слова официального представителя военно-морского флота Индонезии Джулиуса Виджохоно, который заявил, что такая дизель-электрическая подводная лодка может выдержать глубину до 500 метров, но большая глубина может быть для нее губительной. Давление вызывает трещины и разрывы стального корпуса.

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В свою очередь Маргоно также заметил, что судно Nanggalaбыло явно перегружено, поскольку рассчитано на 34 члена экипажа, а на момент исчезновения оно перевозило 53 человека.

Подводная лодка KRI Nanggala 402 перестал выходить на связь 21 апреля. Он исчез в 95 км к северу от берегов острова Бали. ВМС Индонезии начали поисковую операцию KRI Nanggala-402 и 53 членов экипажа, находившихся на борту подводной лодки.

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