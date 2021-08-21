В Москве журналисты устроили митинг, их запихнули в автозак

В России журналисты вышли к зданию Федеральной службы безопасности на митинг.

Они протестовали против признания СМИ и журналистов иностранными агентами. Об этом сообщает ВВС.

Участники митинга держали плакаты "Свободная журналистика, а не вот это вот все", "Мы не перестанем быть журналистами".

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В пикеты встали, в частности, кандидат в депутаты Госдумы и бывший член московской ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Марина Литвинович, журналист "Радио Свобода" Антон Сергиенко, которого в России признали иностранным агентом, ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Баблоян, главный редактор студии подкастов "или, или" Андрей Борзенко, сотрудники "Дождя" и "Важные историй" (накануне Минюст РФ признал телеканал и юридическое лицо "Важных историй" Istories fonds иностранными агентами).

По меньшей мере семь участников акции задержали российские силовики. Среди задержанных бывшая сотрудница РБК журналист The Bell Юлия Старостина и автор подкаста "Норм" Дарья Черкудинова. Их повели в автозак.

2 августа в Беларуси приговорили к заключению журналиста за "оскорбление президента". Его лишили свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Приговор корреспонденту издания "Первый регион" Сергею Гордиевичу вынес суд Ивановского района в Брестской области.