В Москве задержали координатора штаба Навального

На фоне массовых акций протеста на всей России, в Москве задержали координатора столичного штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова.

Везут его в ОВД "Даниловский", говорится в сообщении штаба в Twitter.

Ранее в МВД России сообщили, что ведомство инициировало проведение доследственной проверки действий руководителей региональных штабов Навального, которые приглашают несовершеннолетних граждан к участию в несанкционированных акциях 23 января.

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29 декабря 2020 года Федеральная служба исполнения наказаний объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше", которым он признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.

Оппозиционера задержали в аэропорту "Шереметьево" по возвращении в РФ из Германии. Там он почти 5 месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

После ареста Навального в интернете появились призывы организовать массовую акцию в его поддержку.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к ответственности.