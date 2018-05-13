В Москве задержали 20 митингующих

Люди устроили митинг за свободу интернета. Фото: AFP

В Москве задержали 20 участников митинга "За свободный интернет". Среди них есть несовершеннолетние.

По оценкам полиции в акции участвовало около тысячи человек, сообщает "Сегодня".

Активисты стремились привлечь внимание к ограничениям доступа к интернет-ресурсам, действиям Роскомнадзора и уголовным делам за репосты в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокировка Telegram только увеличила его трафик, в Роскомнадзоре ищут новые методы

Силовики объяснили задержание скандирование антиправительственных лозунгов, которые не соответствовали заявленной тематике митинга.

Решение ограничить доступ к сервису Telegram 13 апреля принял Таганский районный суд Москвы. Это произошло после того, как Роскомнадзор потребовал немедленного блокирования мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.