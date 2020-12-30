В Москве создали СССР

Картина подписания соглашения о создании СССР в "Большом театре" Москвы советского художника Степана Дудника / Wikipedia

30 декабря 1922-го в Москве состоялся I съезд советов, на котором делегаты от советских России, Украины, Беларуси и Закавказской СФРР подписали соглашение о создании СССР. На карте мира появилась новая страна.

Закавказскую республику разделили в 1936 году на Грузинскую, Азербайджанскую и Армянскую. Новое коммунистическое государство стало преемником Российской империи и первой в мире страной, основанной на марксистском социализме.

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Во время русской революции 1917-го и последующей трехлетней гражданской войны в России, а также войнах против новых стран-соседей, большевистская партия под руководством Ленина призвала создать социалистическое государство в бывшей Российской империи.

В СССР все уровни власти контролировала Коммунистическая партия, а ее политбюро со все более влиятельным генсеком управляло страной. Советская промышленность принадлежала и управлялась государством, а сельскохозяйственные земли разделили между государственными колхозами.

Спустя более десятилетия со времени основания СССР, в котором доминировала Россия, превратился в одного из весомых геополитических игроков. Наконец, включил в себя 15 республик - России, Украины, Грузии, Беларусь, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Туркменистан, Таджикистан, Латвию, Литву и Эстонию. В 1991 году СССР был распущен.