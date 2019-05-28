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вторник, 28 мая 2019 16:15

В московском вузе сняли на видео секс между преподавателем и студенткой

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В московском вузе сняли на видео секс между преподавателем и студенткой
В московском вузе сняли на камеру секс в кабинете. Фото: youtube

В Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина сняли на видео половой акт в одном из кабинетов вуза. Видео появилось в Telegram-канале Mash, - сообщает ТСН.

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На кадрах видно окно одного из кабинетов РГУ. В нем видно двух людей, предположительно, преподавателя и студентку. Рядом с окном они занимаются сексом. По предположению авторов Telegram-канала, так в ВУЗЕ студентка сдает сессию. Официального заявления о видео руководство университета не предоставляло.

В России 7-классник напал на 12-летнюю девочку и бросил до школы "коктейль Молотова". Инцидент произошел в школе №4 города Вольска. Школьник пришел на экзамен с математики с рюкзаком, в котором лежало холодное оружие.

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