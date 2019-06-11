В морском порту взорвался танкер. Фото: softzatak

На танкере в Махачкалинском морском порту произошел взрыв. Танкер принадлежит "Волжском пароходству".

Взрыв произошел в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера, - сообщает Интерфакс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поднимут затонувший катер в Будапеште

В пресс-службе Росморречфлота сообщили о двух пострадавших и трех пропавших без вести.

"Три человека с ожогами доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Один из них в тяжелом состоянии, у него 95% ожогов тела. Кроме этих пострадавших на танкере были еще двое, но их не могут найти", - сказали в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Произошел пожар на российском пороховом заводе. Производство расположено в городе Казань, Татарстан. Пламя охватило площадь около 300 кв. метров. Для борьбы с огнем задействованы 93 пожарных и 32 единиц техники.