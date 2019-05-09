В море сломался корабль с 340 пассажирами на борту

В Адриатическом море "застрял" корабль с сотнями пассажиров. Фото: ТСН

У берегов Хорватии на побережье Адриатического моря пассажирское судно под флагами Италии испытало технические проблемы, следуя к порту Сплита.

Неполадка с двигателем шедшего из итальянской Анконы судна произошло возле хорватского архипелага Корнаты, сообщает "Радио Свобода".

Малые спасательные судна из-за непогоды не сумели добраться до "Аурелии", однако на помощь прибыл торговый корабль, который защищает сломавшееся судно от волн.

Кроме этого, к лайнеру с пристани Задар был направлен специальный буксир.

Пострадавших на лайнере "Аурелия" нет, работникам на судне удалось избежать паники пассажиров, хотя те очень уставшие и обеспокоены длительной задержкой в море.

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