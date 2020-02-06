В монастыре убили россиянина

В келье монастыря нашли убитого россиянина.

В Марткопском монастыре, близ Тбилиси, убили гражданина России. Преступление произошло в одной из келий.

Погибший - москвич, жил в обители около года, сообщает ТСН.

"У него были проблемы со здоровьем, беспокоили легкие. Здесь воздух чистый, он лечился и молился", - рассказали в монастыре.

В келье россиянина часто бывал человек, которого правоохранители сейчас подозревают в преступлении. Он имел судимость, отсидел в тюрьме около 18 лет, в поведении проявлял признаки психического расстройства.

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