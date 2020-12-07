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понедельник, 07 декабря 2020 05:27

В Молдове прошли массовые антиправительственные протесты

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В Молдове прошли массовые антиправительственные протесты
В Кишиневе около 20 тысяч человек вышли на улицы с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Фото: Sputnik

В Кишиневе около 20 тысяч человек 6 декабря вышли на улицы с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

К этим протестам призвала выбрана президент Молдовы Майя Санду после того, как на 3 декабря парламент страны принял закон, по которому контроль за Службой информации и безопасности, главного разведывательного органа страны, переходит от президента к законодательного органа. Об этом пишет DW.

По мнению Санду и ее сторонников, целью принятия закона было ограничить полномочия президента и расширить полномочия парламента, в котором имеют большинство сторонники ее бывшего соперника на президентских выборах - действующего главы государства Игоря Додона.

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В ноябре в Молдове состоялись выборы президента, на которых победила Майя Санду. При этом глава Партии действия и солидарности значительно обошла действующего президента Игоря Додона, которого многие считают ставленником Москвы.

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