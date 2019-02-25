В Молдове проголосовали за сокращение количества депутатов

Граждане Молдовы поддержали идею сокращения количества депутатов. Фото: Ukrinform

Граждане Молдовы проголосовали на референдуме за идею сокращения количества депутатов парламента с 101 до 61.

Как отмечается, в референдуме приняли участие около 39% граждан. Для того чтобы его признали действительным, нужно было участие хотя бы трети от общего числа избирателей. Об этом сообщает Deschide.md.

Сокращение количества депутатов поддержали 69,56%, или 790 784 человека. В то же время против проголосовали 200 812 избирателей.

Также 69,49% избирателей поддержали идею лишать депутатов мандата, если народные избранники не выполняют свои обязанности должным образом.

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Депутат одного из местных советов на Львовщине требовал и получил взятку. Деньги получил за содействие в положительном решении вопроса о выделении субъекту хозяйствования в собственность двух земельных участков.