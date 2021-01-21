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четверг, 21 января 2021 17:55

В Молдове признали русский язык неконституционным

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В Молдове признали русский язык неконституционным
Конституционный суд Молдовы признал русский язык неконституционной. Фото: newsmaker

Конституционный суд Молдовы признал закон о русском языке неконституционным после жалоб депутатов.

Об этом сообщило местное издание Newsmaker со ссылкой на решение суда.

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Жалобу подали депутаты партии "Действие и Солидарность" и "Платформа Достоинство и Правда" Октавиана Цику, Дину Плингеу и Мария Чобану.

По словам Цику, закон о русском языке "подрывает основы Конституции".

"Если мы будем использовать русский для межэтнических отношений, мы никогда не интегрируем нацменьшинства в молдавский политический ландшафт. На это будет влиять геополитический порядок дня ", - прокомментировал он.

Парламент Молдовы принял закон о функционировании языков на территории республики, признает русский язык как язык межнационального общения.

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21
января

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