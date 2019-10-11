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пятница, 11 октября 2019 23:29

В Молдавии суд разрешил арестовать олигарха Плахотнюка

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В Молдавии суд разрешил арестовать олигарха Плахотнюка
Суд выдал ордер на арест олигарха Плахотнюка. Фото: Sputnik

В Молдове суд выдал ордер на арест олигарха Владимира Плахотнюка, которого подозревают в махинациях на миллиард долларов.

Соответствующее решение приняли после его неявки на судебные заседания по делу об отмывании средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Высшей судебной палаты Молдовы.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Плахотнюк с сообщниками разработал схему завладения активами и имуществом с привлечением в нее экономических агентов, как резидентов Молдовы, так и нерезидентов, часть из которых зарегистрированы в оффшорах. Среди фирм, которые фигурируют в деле, - FinParInvest. При этом Плахотнюк знал о том, что активы, на которые он претендовал, были незаконным образом заработанные. Олигарх похитил около миллиарда долларов из банков Молдовы.

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Плахотнюк также находится под следствием в России, его подозревают в создании преступной группировки для подготовки покушения на своего политического оппонента. Также Плахотнюку инкриминируют вывод из России около 37 млрд рублей. Его уже несколько раз арестовывали заочно.

15 июня Владимир Плахотнюк уехал в Британию через Приднестровье и Украину.

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