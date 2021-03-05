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пятница, 05 марта 2021 15:03

В мире выбрасывают 17% еды

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В мире выбрасывают 17% еды
Продовольственные отходы / Reuters

Почти 1 млрд т еды или 17% мирового продовольствия, выбросили люди, розничные торговцы, учреждения и индустрия гостеприимства 2019-го. Об этом сообщает ООН.

Если бы все испорченные продукты упаковать в 40-тонные грузовики-контейнеровозы, они бы облетели Землю 7 раз. В то же время, по оценкам ООН, почти 700 млн человек в мире каждую ночь ложатся спать голодными. Об этом пишет Gulf News.

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"Наш отчет показывает, что для каждой страны, которая проводила измерения пищевых отходы, домашние пищевые отходы являются глобальной проблемой", - говорит соавтор доклада, эксперт Программы устойчивых продовольственных систем программ ООН по окружающей среде Клементина О'Коннор.

Из 121 кг продуктов, которые выбрасывает ежегодно каждый человек на планете, более половины, 74 кг, выбрасывают домохозяйства. Отчет сосредоточен на продуктах на уровне потребителей, а не на тех, которые потеряны во время производства, хранения или распределения.

По словам авторов отчета, есть много альтернатив захоронения биоотходов. В частности некоторые еще можно съесть, пустить на переработку на корм для животных, компостировать и отправить на производство биогаза.

Одна из целей ООН направлена ​​на сокращение вдвое глобальных пищевых отходов на душу населения в розничной торговле и потребителей до 2030 года.

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Дата
05
марта

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