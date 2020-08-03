В мире впервые уменьшилось количество угольных электростанций

Китайские электростанции ответственны за 40% мировых выбросов CO2, говорят экологи. Фото: Reuters

Впервые за последние десятилетия мировое производство электроэнергии из угля сократилось в 1-й половине 2020 года. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 3 августа, докладе экологических организаций Global Coal Plant Trackers и Global Energy Monitor.

В первые 6 месяцев 2020 года в эксплуатацию введены угольные электростанции общим объемом 18,3 гигаватт. В тот же период закрыты электростанции объемом более 21 гигаватт. Мировое сокращение производства электроэнергии из угля происходит главным образом за счет Европы, где в І полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гигаватт, а во ІІ будет уменьшен на 6 гигаватт.

Однако и в Юго-Восточной Азии введение в эксплуатацию новых угольных электростанций замедляется и составляет в этом полугодии около 70% от привычных значений последних 5 лет. Исключение составляет Китай, который увеличивает ввод в эксплуатацию угольных электростанций. Экологи считают эти электростанции ответственными за 40% мировых выбросов CO2.

В Германии в июле принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии до 2038 года. В поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено €40 млрд.