В мире впервые уменьшилось количество угольных электростанций

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 9333
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3321
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 855
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6435
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 927
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 783
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 900
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4662
Фото
Все фото
14
5
3
7
9
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Видео
Все видео
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Вице-президент США попал в аварию
Вице-президент США попал в аварию
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6435
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 684
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1215
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
понедельник, 03 августа 2020 14:44

В мире впервые уменьшилось количество угольных электростанций

  Комментировать
В мире впервые уменьшилось количество угольных электростанций
Китайские электростанции ответственны за 40% мировых выбросов CO2, говорят экологи. Фото: Reuters

Впервые за последние десятилетия мировое производство электроэнергии из угля сократилось в 1-й половине 2020 года. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 3 августа, докладе экологических организаций Global Coal Plant Trackers и Global Energy Monitor.

В первые 6 месяцев 2020 года в эксплуатацию введены угольные электростанции общим объемом 18,3 гигаватт. В тот же период закрыты электростанции объемом более 21 гигаватт. Мировое сокращение производства электроэнергии из угля происходит главным образом за счет Европы, где в І полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гигаватт, а во ІІ будет уменьшен на 6 гигаватт.

Однако и в Юго-Восточной Азии введение в эксплуатацию новых угольных электростанций замедляется и составляет в этом полугодии около 70% от привычных значений последних 5 лет. Исключение составляет Китай, который увеличивает ввод в эксплуатацию угольных электростанций. Экологи считают эти электростанции ответственными за 40% мировых выбросов CO2.

В Германии в июле принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии до 2038 года. В поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено €40 млрд.

Deutsche Welle
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В мире впервые уменьшилось количество угольных электростанций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

Военные открыли школу в захваченном городе

День арбуза: самый тяжелый рекордсмен в мире

Пилота осудили за приземление на Красной площади

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 40338
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 28414
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 1 Просмотров: 11331
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 9342
На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок
На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок
5
 Просмотров: 7245
Мир
Новая вице-президент США могла бы устроить Путину "вырванные годы"
Новая вице-президент США могла бы устроить Путину "вырванные годы" Просмотров: 648
Wizz Air отменил рейсы из Украины в Эстонию: в чем причина
Wizz Air отменил рейсы из Украины в Эстонию: в чем причина Просмотров: 234
Илона Маска пригласили изучать пирамиды в Египте
Илона Маска пригласили изучать пирамиды в Египте Просмотров: 243
Газпром оштрафовали на €50 млн: кто получит деньги
Газпром оштрафовали на €50 млн: кто получит деньги Просмотров: 540
Кремль будет устранять Лукашенко любыми способами - российский политолог
Кремль будет устранять Лукашенко любыми способами - российский политолог Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
4
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Я не доставлю вреда Украине - Кравчук
2
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
1
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
1
Издевались и снимали видео: 12-летнюю школьницу избила компания ребят (18+)
Голосов: 463
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua