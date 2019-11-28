В мире резко подорожал кофе: причины

Большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. Фото: Depositphotos

На мировых товарных биржах за последний месяц кофе подорожал более чем 23%.

Цены выросли из-за низкого урожая в Гондурасе. Это третий крупнейший экспортер кофе в мире. Часть страны составляет около 10% от всего производства, пишет Forbes.

В середине октября за 1 фунт кофе платили $0,93. В ноябре - $1,15. Кроме того, сократились запасы кофе.

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В Гондурасе кроме засушливой погоды, кофейные плантации заразили эпидемии различных заболеваний.

Большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. Поэтому изменения в урожаях кофе на складах страны влияют на рыночную информацию гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях.

Мировые цены на черный чай могут вырасти из-за засухи в Кении. Страна - крупнейший мировой экспортер черного чая.