В мире появится плавучий эко-город

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
1 Просмотров: 1368
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
2 Просмотров: 1818
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Просмотров: 1953
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1125
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 882
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1197
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 927
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 10656
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4338
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 828
Фото
Все фото
10
3
21
20
4
Литва построила военную базу на границе с Беларусью
Литва построила военную базу на границе с Беларусью
В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг в поддержку Саакашвили
В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг в поддержку Саакашвили
Мир наблюдает самое длительное за 580 лет лунное затмение - удивительные фото
Мир наблюдает самое длительное за 580 лет лунное затмение - удивительные фото
Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона
Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона
В Европе будет мясо на растительной основе, напечатанное на 3D-принтере
В Европе будет мясо на растительной основе, напечатанное на 3D-принтере
Видео
Все видео
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей
Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей
Беларусь перевела мигрантов на границе с Польшей в логистический центр
Беларусь перевела мигрантов на границе с Польшей в логистический центр
Нелегалы из Беларуси снова штурмовали польскую границу
Нелегалы из Беларуси снова штурмовали польскую границу
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4095
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1125
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1053
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2610
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1116
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 243
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
суббота, 20 ноября 2021 11:28

В мире появится плавучий эко-город

  Комментировать
В мире появится плавучий эко-город
Строительство нового города запланировали завершить к 2030 году. Фото: Neom

В Саудовской Аравии начали строить плавучий экологичный город под названием Оксагон.

Это будет восьмиугольный город, плавающий у берегов Красного моря, который будет работать исключительно на чистой энергии. Об этом заявил принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, передает Neom.

Город оснастят всеми передовыми технологиями – интернет-гаджетами, человеческим и машинным синтезом, искусственным интеллектом и робототехникой. Строительство планируют завершить к 2030 году.

Инициаторы нового города хотят показать миру более устойчивую альтернативу – жизнь в гармонии с природой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огромный город-сад построят, чтобы бороться со смогом

Оксагон в 33 раза превзойдет территорию Нью-Йорка и станет одним из самых технологичных логистических центров в мире с современной интегрированной связью с морскими портами и аэропортами.

Компания Blue Abyss анонсировала планы по созданию первого в мире коммерческого исследовательского и тренировочного космического центра. Центр Blue Abyss будет создан на основе RAF Henlow, комплекса Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Бедфордшире.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В мире появится плавучий эко-город». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Открыли первую выставку Сальвадора Дали

Самое читаемое
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 24832
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 9747
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
 Просмотров: 8289
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата Просмотров: 8226
Мать 16-летнего водителя Infiniti впервые поговорила с журналистами
Мать 16-летнего водителя Infiniti впервые поговорила с журналистами 1 Просмотров: 6606
Мир
В Сенате США предложили санкции против России в случае вторжения в Украину
В Сенате США предложили санкции против России в случае вторжения в Украину Просмотров: 9
Канада разрешила вакцинировать Pfizer детей от 5 лет
Канада разрешила вакцинировать Pfizer детей от 5 лет Просмотров: 9
Литва построила военную базу на границе с Беларусью
Литва построила военную базу на границе с Беларусью
10
 Просмотров: 387
Джоан Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода о "Гарри Поттере"
Джоан Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода о "Гарри Поттере" Просмотров: 180
Глава ОБСЕ провела с Лавровым "конструктивные переговоры" по Украине
Глава ОБСЕ провела с Лавровым "конструктивные переговоры" по Украине Просмотров: 504
Больше всего комментируют
13
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
9
Бетонная стена, ров и вышки: Украина готовит границу с РФ и Беларусью
7
Планировали покушение на одного из министров
3
Конституционный суд отказался пересматривать закон об амнистии майдановцев
3
Турчинов объяснил, за что уволили Бурбу
Голосов: 2258
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть