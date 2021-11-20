В мире появится плавучий эко-город

В Саудовской Аравии начали строить плавучий экологичный город под названием Оксагон.
Это будет восьмиугольный город, плавающий у берегов Красного моря, который будет работать исключительно на чистой энергии. Об этом заявил принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, передает Neom.
Город оснастят всеми передовыми технологиями – интернет-гаджетами, человеческим и машинным синтезом, искусственным интеллектом и робототехникой. Строительство планируют завершить к 2030 году.
Инициаторы нового города хотят показать миру более устойчивую альтернативу – жизнь в гармонии с природой.
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Оксагон в 33 раза превзойдет территорию Нью-Йорка и станет одним из самых технологичных логистических центров в мире с современной интегрированной связью с морскими портами и аэропортами.
Компания Blue Abyss анонсировала планы по созданию первого в мире коммерческого исследовательского и тренировочного космического центра. Центр Blue Abyss будет создан на основе RAF Henlow, комплекса Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Бедфордшире.
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