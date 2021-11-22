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понедельник, 22 ноября 2021 11:07

В мире от грязного воздуха умирают около 7 млн человек в год
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Смог в индийской столице Нью-Дели
Фото: Reuters
Смог в индийской столице Нью-Дели
Смог в индийской столице Нью-Дели
Смог в индийской столице Нью-Дели
Смог в индийской столице Нью-Дели

Из 100 самых загрязненных городов мира 94 находятся в Индии, Китае и Пакистане.

Каждый год густой смог покрывает столицу Индии Нью-Дели. На прошлой неделе воздух в городе на 20 млн человек стал настолько плохим, что власти закрыли школы. Об этом пишет Al Jazeera.

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Концентрация в Нью-Дели частиц PM2,5, которые повреждают легкие, в 34 раза превышает допустимые уровни Всемирной организации здравоохранения. Ядовитая дымка особенно сильна зимой, когда фермеры сжигают стерню, оставшуюся на полях.

По данным IQAir, в 2020 году в Индии было 46 из 100 самых загрязненных городов мира, за ней следовали Китай - 42, Пакистан - 6, Бангладеш - 4, Индонезия - 1 и Таиланд - 1 . Во всех этих городах оценка качества воздуха по PM2,5 превышала 50.

Киев в этом рейтинге на 86 месте, то есть в украинской столице чистый воздух. Первое место в списке означает самый загрязнённый воздух, последнее 95 место – самый чистый воздух в мегаполисах мира. Самый чистый в американском Детройте.

По данным журнала Lancet, в 2019 году 1,67 млн смертей в Индии были вызваны загрязнением воздуха.

15 из 20 самых загрязненных городов находятся в Индии, в основном на севере. Осенью и зимой выжигание стерни увеличивает загрязнение окружающей среды. Выбросы транспортных средств, промышленность и сжигаемый мусор также способствуют высокому уровню PM2,5 и других загрязнителей.

В некоторых городах Индии и Китая установлены башни для защиты от смога. В Нью-Дели таких две. 40 вентиляторов башни высотой 25 м и стоимостью $2 млн всасывают воздух, который содержит частицы, со скоростью 1000 куб./с и пропускают его через фильтры. Башня работает в радиусе 1 км, предположительно снижая уровень загрязнения PM2,5 на 50%. Но остаются вопросы, насколько они на самом деле эффективны.

По данным ВОЗ, около 7 млн человек ежегодно умирают в результате загрязнения воздуха. Более 90% населения мира проживает в районах, где загрязнение воздуха превышает пределы ВОЗ. Загрязнение воздуха связано с рядом заболеваний, включая астму, диабет и болезни сердца.

Власти Нью-Дели 17 ноября закрыли школы до дальнейшего уведомления, и призвали людей работать из дома, запретив въезд в город второстепенным грузовикам из-за опасного уровня загрязнения воздуха.

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