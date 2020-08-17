В Минске тысячи демонстрантов пришли под СИЗО с требованием освободить задержанных

В СИЗО находится до 7000 человек. . Фото: Reuters

В Минске тысячи людей собрались у СИЗО № 1, где держат затриманх на акциях протеста.

На площади перед зданием находятся 5-7 тысяч человек. Демонстранты выкрикивают "выпускает!" и "Иди!". Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

"Часть протестующих после СИЗО направилась маршем в изолятор на улице Окрестина. Они договорились не выкрикивают там лозунги - ранее волонтеры сообщали, что задержанных избивают, если сотрудники слышат шум в их поддержку с улицы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси уволили директора театра, который поддержал протестующих

Отмечается, что протестующие, которые направляются в изолятор на Окрестина, продолжают спорить о целесообразности этого действия.

"Навстречу большой колонне из центра пришла еще одна группа протестующих, во главе которых три священника - те предлагали остановиться в стороне от Окрестина, но не все с ними согласны. Впоследствии, группы протестующих пришли к компромиссу. Рупор взял священник и сказал, что крайняя точка движения должна находится у заграждения перед лагерем, который сформировали за время дежурства в ИВС волонтеры. Группа из центра согласилась с этим предложением ", - говорится в сообщении.

TUT.BY информирует, что через 20 минут в парк возле изолятора на Окрестина должна приехать Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарыка. Она "надеется снять все спорные вопросы".

Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими без вести. Почти все в списке - мужчины.