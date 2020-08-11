В Минске силовики разогнали людей, которые пришли возложить цветы на место гибели активиста

Люди приносят на место цветы. Фото: euroradio.fm

В Минске ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста.

Силовики прибыли на площадь около 16.00, сообщает "Радио Свобода".

По информации Onliner, на Пушкинской собрались несколько сотен человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Светлана Тихановская уехала из Беларуси

"На Пушкинскую приехал ОМОН, людей начали разгонять. Сигналят автомобилисты. Сотрудник ОМОН ударил по одному из автомобилей палкой. Задержаны девушка, которая ходила по проезжей части", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Беларуси заявило о более 200 пострадавших во время протестов. Все они госпитализированы.