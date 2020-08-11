В Минске силовики разогнали людей, которые пришли возложить цветы на место гибели активиста

В Минске ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста.
Силовики прибыли на площадь около 16.00, сообщает "Радио Свобода".
По информации Onliner, на Пушкинской собрались несколько сотен человек.
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"На Пушкинскую приехал ОМОН, людей начали разгонять. Сигналят автомобилисты. Сотрудник ОМОН ударил по одному из автомобилей палкой. Задержаны девушка, которая ходила по проезжей части", - говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения Беларуси заявило о более 200 пострадавших во время протестов. Все они госпитализированы.
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