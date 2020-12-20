В Минске начались задержания участников "марша народного трибунала"

В Беларуси уже есть первые задержания. Фото: Reuters

В Минске, где проходит очередная акция протеста - "марш народного трибунала", задержали нескольких человек.

Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Несколько человек задержали сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметила она.

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В то же время, сообщается, что пока в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Массовые акции проходят каждое воскресенье в белорусской столице. Последние несколько недель акции изменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.