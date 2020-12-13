В Минске начались задержания протестующих

В Беларуси продолжаются акции протестов. Фото: tut.by

В Минске продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко.

К местам массового скопления людей стягивают водометы для разгона протестующих. Об этом сообщает Telegram канал Euroradio.

По последней информации от очевидцев, продолжаются задержания, которые сейчас имеют не массовый характер.

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В сеть попало видео того, как задержанного во дворах многоэтажек мужа, бьют силовики.

Международная организация "Репортеры без границ" назвала Беларусь самой опасной страной для журналистов в Европе. Участники организации призвали Европейский союз заморозить все выплаты финансовой помощи Беларуси, пока там продолжаются беспрецедентный репрессии и нарушения прав человека.