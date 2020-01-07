В МИД Польши раскритиковали Лукашенко

Лукашенко ведет политическую игру. Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко ведет двойную политическую игру для удержания власти.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил об этом "Польскому радио".

Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собирается легитимизировать режим Лукашенко.

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"Сигналы, которые Беларусь высылает Западу, в дальнейшем слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны, видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - сказал он.

1 января Россия перестала подавать нефть на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Подача нефти прекратилась 31 декабря.