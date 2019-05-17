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пятница, 17 мая 2019 21:25

В международном аэропрту столкнулись самолеты

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В международном аэропрту столкнулись самолеты
В аэропорту Праги произошла авария. Фото: Day.Az

В аэропорту Праги два самолета столкнулись кончиками крыльев.

Инцидент произошел, когда два самолета авиакомпании Smartwings с пассажирами выезжали на взлетную полосу в аэропорту им. Вацлава Гавела, сообщает Novinky.

Один из самолетов должен был вылететь в направлении испанской Мадейры, а второй - в Египет.

Самолеты получили незначительные повреждения, после чего пассажирам пришлось вернуться в терминал и пересесть на другие самолеты.

В ходе ЧП никто не пострадал, и движение в аэропорту не ограничивали.

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В Институте по расследованию авиационных происшествий сообщили, что на расследование инцидента может уйти до трех месяцев. Эксперты допускают, что в результате авиаперевозчик может прекратить свою деятельность.

Самолет, совершавший рейс из Киева в Египет, утром 17 мая экстренно посадили в аэропорту Одессы. Посадка была связана с анонимным сообщением о взрывном устройстве

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