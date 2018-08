В Мексике разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет Emerarer мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Мексики Дуранго.

Около 85 человек получили ранения, сообщает Reuters.

Всего на борту находились 97 пассажиров и 4 членов экипажа.

Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро заявил, что самолет упал сразу после отрыва от взлетной полосы.

Wow. Praying for all aboard this #Aeromexico flight which crashed 5 minutes after take off from Durango airport pic.twitter.com/FgCuvMXIo1