В Мексике разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет Emerarer мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Мексики Дуранго.
Около 85 человек получили ранения, сообщает Reuters.
Всего на борту находились 97 пассажиров и 4 членов экипажа.
Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро заявил, что самолет упал сразу после отрыва от взлетной полосы.
Wow. Praying for all aboard this #Aeromexico flight which crashed 5 minutes after take off from Durango airport pic.twitter.com/FgCuvMXIo1— Gearard Mac Ruaidhrí (@gwayathat) 31 липня 2018 р.
Пожар, образовавшийся после крушения, потушили.
Corporaciones de emergencia y seguridad se encuentran en el km17 de la autopista Durango - Torreón atendiendo accidente de la aeronave, cede el paso a los vehículos de emergencia 🚨 pic.twitter.com/XR75WuMlai— PROTECCIÓN CIVIL DGO (@CEPCDurango) 31 липня 2018 р.
Самолет направлялся в Мехико. Данных о погибших нет.
10 июля в ЮАР разбился пассажирский самолет: один человек погиб, по меньшей мере 19 пострадали.
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