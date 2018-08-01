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среда, 01 августа 2018 02:36

В Мексике разбился пассажирский самолет

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В Мексике разбился пассажирский самолет
Фото: Твиттер

Пассажирский самолет Emerarer мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Мексики Дуранго.

Около 85 человек получили ранения, сообщает Reuters.

Всего на борту находились 97 пассажиров и 4 членов экипажа.

Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро заявил, что самолет упал сразу после отрыва от взлетной полосы.

Пожар, образовавшийся после крушения, потушили.

Самолет направлялся в Мехико. Данных о погибших нет.

10 июля в ЮАР разбился пассажирский самолет: один человек погиб, по меньшей мере 19 пострадали.

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