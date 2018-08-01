В Мексике разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет Emerarer мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Мексики Дуранго.

Около 85 человек получили ранения, сообщает Reuters.

Всего на борту находились 97 пассажиров и 4 членов экипажа.

Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро заявил, что самолет упал сразу после отрыва от взлетной полосы.

Пожар, образовавшийся после крушения, потушили.

Corporaciones de emergencia y seguridad se encuentran en el km17 de la autopista Durango - Torreón atendiendo accidente de la aeronave, cede el paso a los vehículos de emergencia 🚨 pic.twitter.com/XR75WuMlai

Самолет направлялся в Мехико. Данных о погибших нет.

10 июля в ЮАР разбился пассажирский самолет: один человек погиб, по меньшей мере 19 пострадали.