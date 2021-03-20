В Мексике огонь охватил более 7 тысяч гектаров леса

В Мексике на границе северных штатов Коауила и Нуэво-Леон произошел лесной пожар. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров леса.

Об этом сообщает El Financiero и Proyecto Puente. Служба гражданской защиты Нуэво-Леон и подразделения Национальной армии эвакуировали районы повышенного риска, где проживало около 450 человек.

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В ликвидации лесных пожаров принимают участие 643 бригады и пять вертолетов. В результате возгорания были разрушены по меньшей мере 80 домов. Также из-за лесных пожаров пострадали по меньшей мере пять человек, о погибших не сообщается.

Власти подозревают, что причиной пожара стали погодные условия на севере страны.

В прошлом году в Австралии сгорела половина острова из наследия ЮНЕСКО.