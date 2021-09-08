В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева

 
Ексклюзивы
1/5
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 189
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 864
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 198
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 522
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 261
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1350
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 279
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Просмотров: 405
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 162
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 639
Фото
Все фото
5
10
7
11
8
Россия перебросила в Беларусь истребители
Россия перебросила в Беларусь истребители
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
Возросло число жертв взрыва многоэтажки под Москвой
Возросло число жертв взрыва многоэтажки под Москвой
Человек-паук поднимается на небоскреб, неделя моды и протесты против короновирусу: день у фото
Человек-паук поднимается на небоскреб, неделя моды и протесты против короновирусу: день у фото
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Видео
Все видео
70 женщин "вышли замуж" за дерева, чтобы спасти парк
70 женщин "вышли замуж" за дерева, чтобы спасти парк
12-летний школьник зубами сдвинул с места пятитонник
12-летний школьник зубами сдвинул с места пятитонник
В тюрьме произошел масштабный пожар: погиб 41 человек
В тюрьме произошел масштабный пожар: погиб 41 человек
Под Москвой взорвался многоэтажный дом: под завалами люди
Под Москвой взорвался многоэтажный дом: под завалами люди
Молния поразила столб 12 раз подряд: эпический момент запечатлели
Молния поразила столб 12 раз подряд: эпический момент запечатлели
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 1206
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1386
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1215
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
08 сентября 2021
Просмотров: 225
Вік не грає ролі
Понад рік шукаю роботу. Не те що зовсім не працюю – трапляються замовлення на тексти, консультую, проводжу тренінги як психолог. Та доходу від ...
четверг, 09 сентября 2021 00:01

В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева

  Комментировать
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
Зиничев погиб во время турпоездки. Фото: progorod76.ru

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев погиб не учениях, а во время туристической поездки.

К тому же не он был героем-спасателем, а его пытались спасти, пишет издание Readovka.

После открытия учений в Норильске Зиничев полетел на озеро Лама, которое расположено в 120 километрах от города. Это известное туристическое место, и туда часто возят высокопоставленных гостей.

Министр поскользнулся на льду у края водопада Китабо-Орон неподалеку озера, а оператор пытался его спасти. Оба погибли. Сама же поездка имела сугубо туристическую цель и к военным учениям не имела отношения.

Ранее в МЧС отмечали, что министр погиб во время "выполнения служебного долга". В этот момент в Красноярском крае начались межведомственные учения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропагандиста Киселева госпитализировали с коронавирусом

Согласно официальной версии, министр погиб, пытаясь спасти оператора, который снимал для МЧС учебный фильм. Он упал с обрыва, а Зиничев хотел его спасти.

На Донбассе украинский снайпер ликвидировал подполковника вооруженных сил России. Его тело доставили в российский Ростов. Речь идет о Кагизе Манакове.

Кагиз Манаков - заместитель начальника курса специальной подготовки 54 центра подготовки разведывательных подразделений вооруженных сил России "Владикавказ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 7182
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 5706
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению Просмотров: 3609
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
8
 Просмотров: 3285
Социологи показали рейтинг Зеленского
Социологи показали рейтинг Зеленского 9 Просмотров: 2475
Мир
Россия перебросила в Беларусь истребители
Россия перебросила в Беларусь истребители
5
 Просмотров: 306
Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину
Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину Просмотров: 180
Обнаружили новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca
Обнаружили новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca Просмотров: 837
Талибы запретили женщинам заниматься спортом
Талибы запретили женщинам заниматься спортом Просмотров: 243
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
10
 Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
9
Социологи показали рейтинг Зеленского
3
Украина предложила США создать совместную зону свободной торговли
1
Состояние Кравчука улучшилось
1
Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
1
Украине нужны системы ПРО - Кулеба
Голосов: 109
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть