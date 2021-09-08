В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева

Зиничев погиб во время турпоездки. Фото: progorod76.ru

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев погиб не учениях, а во время туристической поездки.

К тому же не он был героем-спасателем, а его пытались спасти, пишет издание Readovka.

После открытия учений в Норильске Зиничев полетел на озеро Лама, которое расположено в 120 километрах от города. Это известное туристическое место, и туда часто возят высокопоставленных гостей.

Министр поскользнулся на льду у края водопада Китабо-Орон неподалеку озера, а оператор пытался его спасти. Оба погибли. Сама же поездка имела сугубо туристическую цель и к военным учениям не имела отношения.

Ранее в МЧС отмечали, что министр погиб во время "выполнения служебного долга". В этот момент в Красноярском крае начались межведомственные учения.

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Согласно официальной версии, министр погиб, пытаясь спасти оператора, который снимал для МЧС учебный фильм. Он упал с обрыва, а Зиничев хотел его спасти.

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