В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев погиб не учениях, а во время туристической поездки.
К тому же не он был героем-спасателем, а его пытались спасти, пишет издание Readovka.
После открытия учений в Норильске Зиничев полетел на озеро Лама, которое расположено в 120 километрах от города. Это известное туристическое место, и туда часто возят высокопоставленных гостей.
Министр поскользнулся на льду у края водопада Китабо-Орон неподалеку озера, а оператор пытался его спасти. Оба погибли. Сама же поездка имела сугубо туристическую цель и к военным учениям не имела отношения.
Ранее в МЧС отмечали, что министр погиб во время "выполнения служебного долга". В этот момент в Красноярском крае начались межведомственные учения.
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Согласно официальной версии, министр погиб, пытаясь спасти оператора, который снимал для МЧС учебный фильм. Он упал с обрыва, а Зиничев хотел его спасти.
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