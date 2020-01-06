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понедельник, 06 января 2020 10:00

В Лос-Анджелесе вручили "Золотой глобус-2020"

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В Лос-Анджелесе вручили &quot;Золотой глобус-2020&quot;
В Беверли-Хиллз прошла церемония награждения 77-й премией "Золотой глобус". Фото - ТСН

Ночью 6 января в Беверли-Хиллз прошло первое громкое кинособытие года - церемония награждения 77-й премией "Золотой глобус".

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний открыла сезон церемоний награждения, вручив "Золотой глобус 2020". Весь цвет Голливуда собрался в отеле Beverly Hilton. Ведущим церемонии вновь пригласили актера и комика Рики Жерве. И это уже его пятая церемония награждения.

Одним из важнейших моментов для Украины стала победа минисериала "Чернобыль" (HBO и Sky news) в номинации "Лучший минисериал". На сцену поднялась команда сериала, а исполнитель главной роли Джаред Харрис со сцены поблагодарил Вильнюсу и Киеву за гостеприимство, а команды из Литвы и Украины за сотрудничество.

Триумфатором церемонии стал фильм Квентина Тарантино "Однажды ... в Голливуде" . Он получил три награды - "Лучший сценарий", "Лучший музыкальный или комедийный фильм" и "учший актер второго плана". По две награды получили фильмы "Джокер", "Рокетмен" и "1917".

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Среди сериалов триумфаторами стали "Чернобыль" и "Флибег". Они получили по два Золотых глобуса.

В рамках церемонии награждения вручили одну из важных премий - Премию Кэрол Бернетт за выдающийся вклад в развитие телевидения. Ее получила американская комедийная актриса и телеведущая Эллен ДеДженерес.

Премию за выдающиеся заслуги в кинематографе имени Сесиля де Милля присудили в этом году 63-летнему Тому Хэнксу.

Номинантов на американскую кинопремию "Золотой глобус" объявили в Лос-Анджелесе в начале декабря. Награду ежегодно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за достижения в области кинематографа и телевидения.

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06
января

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