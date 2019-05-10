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пятница, 10 мая 2019 06:30

В лондонской мечети произошла перестрелка

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В лондонской мечети произошла перестрелка
В Лондоне стрельба. Фото: РБК

В пригородном районе Лондона - Илфорд, произошла стрельба в мечети, из-за чего полиции пришлось окружить здание и заблокировать ее.

Под обстрел попала мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque). В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы. Выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета, сообщает городская полиция Лондона.

"Сотрудники полиции находятся на месте, где были произведены выстрелы на улице Хай-роуд в "Семи королях". Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - сообщили в полиции Лондона.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелка. При этом полиция не рассматривает данный инцидент как случай терроризма.

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В американском штате Колорадо недалеко от печально школы "Колумбайн" произошла стрельба, в результате которой погиб один ученик, еще восемь получили ранения.

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