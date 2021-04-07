Флаг ромов / Wikipedia

8 апреля 1971-го в Лондоне состоялся первый "Всемирный конгресс цыган", на котором были утверждены их флаг и гимн.

Первый "Всемирный конгресс" был организован при частичном финансировании "Всемирного совета церквей" и правительства Индии. В нем приняли участие 23 представителя из 9 стран - Чехословакии, Финляндии, Норвегии, Франции, Великобритании, ФРГ, Венгрии, Ирландии, Испании и Югославии. Были также наблюдатели из Бельгии, Канады, Индии и США.

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На конгрессе создали 5 подкомиссий для изучения социальных вопросов, образования, военных преступлений против цыган их языка и культуры. На встрече зелено-синий флаг с конференции "Общей ассоциации ромов Румынии" 1933 года был утвержден как национальный герб народа рома. Песня "Гелем, гелем" как их гимн. Использование слова "ром", а не "цыган", также был одобрен большинством участников. В результате "Международный цыганский комитет", основанный в 1965-м, был переименован в "Международный комитет ромов".

"Международный день ромов" также отмечают 8 апреля - это день, посвященный их культуре и повышению общественной осведомленности о проблемах, с которыми сталкивается народ. Ромы - крупнейшая этническое меньшинство в Европе.