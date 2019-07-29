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понедельник, 29 июля 2019 05:55

В Ливии взорвали два украинских ИЛ-76: погиб пилот - СМИ

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В Ливии взорвали два украинских ИЛ-76: погиб пилот - СМИ
В Ливии погиб пилот из Мелитополя. Фото: Униан

В Ливии ракетным ударом взорвали два украинских самолета Ил-76, которые находились на территории военной базы Аль Джафра, принадлежащей силам мятежного генерала Халифы Хафтара.

Один из самолетов был уничтожен ударом с турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Представители армии Хафтара со своей стороны заявили, что уничтожили один из турецких беспилотников, который летал над базой Аль Джафра, сообщает Avia.pro.

Самолеты были зафрахтованны ОАЭ и вроде перевозили из Турции оружие, которое запрещено поставлять в Ливию. Также сообщается, что командир экипажа одного из самолетов погиб, судьба остальных пилотов неизвестна.

По информации издания Факты.Запорожье, в Ливии погиб украинский летчик Владимир Бухальский из Мелитополя, который работал по контракту на ливийскую авиакомпанию Libyan Arab Air Cargo. Связаны ли эти два случая, пока неизвестно.

Никаких официальных комментариев ни со стороны враждующих сторон в Ливии, ни со стороны украинских властей не поступало.

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Хаос в Ливии царит с 2011 года, когда был свергнут и убит диктатор страны Муаммар Каддафи. Сейчас Ливия разделена между двумя правительствами, которые враждуют между собой, - кабинетом национального единства в Триполи, который был сформирован при поддержке ООН, а также правительством повстанцев в городе Тобрук на востоке страны.

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