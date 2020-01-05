В Ливии атаковали военную академию

Правительство национального согласия считает ответственным за атаку ливийскую национальную армию. Фото: REUTERS

Не менее 28 курсантов погибли от авиаудара по военной академии в столице Ливии Триполи.

Из-за атаки еще десятки людей получили ранения, сообщает Al Jazeera.

В момент авиаудара курсанты собирались на парадной площадке, чтобы отправиться к своим общежитиям.

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Правительство национального согласия считает ответственным за атаку ливийскую национальную армию.

В стране функционируют признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджой со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает генерал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 ведет наступление на Триполи.

12 декабря он приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи. 2 января 2020 года на внеочередном заседании парламент Турции принял законопроект, позволяющий по просьбе Триполи направить войска в Ливию для помощи в противостоянии возглавляемой Хафтаром ливийской национальной армии. Это вызвало недовольство со стороны так называемого восточного правительства.

Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию. 26 декабря 2019 Ливия официально пригласила военной помощи у Турции.31 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент представление о размещении турецких войск в Ливии.