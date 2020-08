В Литве назвали Лукашенко "бывшим"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, которые несут цветы на улицы? Это действительно большой иностранный заговор - жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", - отметил глава МИД Литвы в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это нападение варваров: женщин насилуют, мужчин избивают до потери памяти – беларуский футболист

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything.