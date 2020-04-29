В Литве изменили закон: теперь могут сажать за нарушение самоизоляции

Литовский Сейм внес поправки, которые позволяют привлекать к уголовной ответственности за нарушение самоизоляции. Фото: Reuters

Поправки к закону Литвы предусматривают лишение свободы на срок до одного года.

Литовский Сейм внес поправки в закон. Теперь за нарушение правил самоизоляции могут давать уголовные сроки.

Человек с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирус", который нарушает правила самоизоляции и карантина, будет привлечен к уголовной ответственности на срок до одного года, пишет LRT.

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70 депутатов проголосовали "за", один воздержался, но никто не проголосовал "против".

Отмечается, что президент Литвы Гитанас Науседа все еще должен утвердить законопроект.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предостерегла украинское правительство в отношении любого назначения Михеила Саакашвили на государственную должность.