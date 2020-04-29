В Литве изменили закон: теперь могут посадить за нарушение самоизоляции

Поправки к закону Литвы предусматривают лишение свободы на срок до одного года.
Литовский Сейм внес поправки в закон. Теперь за нарушение правил самоизоляции могут давать уголовные сроки.
Человек с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирус", который нарушает правила самоизоляции и карантина, будет привлечен к уголовной ответственности на срок до одного года, пишет LRT.
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70 депутатов проголосовали "за", 1 воздержался, но никто не проголосовал "против".
Отмечается, что президент Литвы Гитанас Науседа еще должен утвердить законопроект.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предостерегла украинское правительство в отношении любого назначения Михеила Саакашвили на государственную должность.
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