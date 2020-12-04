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пятница, 04 декабря 2020 12:40

В Латвии провели обыски по делу, касающегося Украины

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В Латвии провели обыски по делу, касающегося Украины
Латвийское дело касается санкций в поддержку Украины. Фото: Valsts drošības dienests

В Латвии Служба государственной безопасности провела обыски в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Следственные действия провели относительно 7 человек в Риге и ее окрестностях, сообщает "Европейская правда".

Дело открыли 16 января 2020 года за нарушение санкций.

"Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения о передаче экономических ресурсов лицу, которое подпадает под санкции Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в заявлении.

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Спецслужба во время обысков получила большой объем информации. К подозреваемых применили меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Служба государственной безопасности Латвии заявила, что воздерживается от дальнейших комментариев на время расследования.

Лидеры ЕС планируют продлить санкции против России еще на полгода. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк в Twitter. Санкции ЕС в отношении секторов экономики России продлятся до 31 января 2021 года.

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Дата
04
декабря

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