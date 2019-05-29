В Латвии избрали нового президента

Автор: ukrinform.ua Новый президент Латвии Эгиль Левитс

Парламент Латвии избрал нового президента страны: по итогам голосования им стал кандидат от правящей коалиции Эгиль Левитс, который заручился поддержкой 61 депутата.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания LSM.

Впервые в истории выборов главы государства голосования было открытым. В дебатах перед голосованием большинство лидеров парламентских фракций высказались в пользу кандидатуры Левитса.

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Поддержку кандидатуре Левитса выразили партии правящей парламентской коалиции - Национальное объединение, Новая консервативная партия, объединение "Для развития / Под!" и "Новое Единство", а также большая часть фракции партии KPV LV, которая также входит в коалицию, но имеет часть не согласных с ней депутатов.

К этому действующий президент Вейонис объявил, что не будет повторно баллотироваться на эту должность.

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