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четверг, 08 августа 2019 14:58

В Кыргызстане во второй раз штурмуют дом бывшего президента

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В Кыргызстане во второй раз штурмуют дом бывшего президента
К имению подходят новые спецназовцы. Фото: Gazeta.ru

В Кыргызстане спецназовцы продолжают штурмовать поместье бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Значительное количество сотрудников силовых органов движется в сторону села Кой-Таш около Бишкека, где расположена резиденция, передает "Радио Свобода".

Силовики применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты.

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На территории резиденции находятся десятки сторонников Атамбаева.

В Кыргызстане спецназ штурмовал здание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Спецназовцам удалось задержать экс-президента, однако сторонники начали защищать его. В доме было слышно звуки стрельбы, также известно о нескольких раненых.

Впоследствии появилось сообщение, что сторонники освободили бывшего президента и захватили силовиков.

Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном в 2011-2017-х. Его обвиняют в коррупции. В июне 2019-го парламент лишил бывшего президента неприкосновенности. Атамбаева могут приговорить к пожизненному заключению.

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