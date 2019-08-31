В Кремле заявили о встрече советников лидеров "нормандской четверки"

Советники лидеров "нормандской четверки" встретятся 2 сентября в Берлине. Фото: News

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 2 сентября состоится встреча советников лидеров "нормандской четверки".

"Эта информация официально подтверждена: 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников", - отметил он, передает Radiosvoboda.

Россию на встрече в Берлине будет представлять помощник президента Владислав Сурков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате"

Германия и Франция в ближайшие недели организуют встречу в "нормандском формате" - между лидерами двух стран, а также Украины и России. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам саммита "Большой семерки".