В Кремле заговорили о вероятности объединения Беларуси и России

Песков заявил о "максимально возможной углубленной интеграции" в интересах россиян и белорусов. Фото: gazeta.ru

В Кремле оценили вероятность объединения России и Беларуси.

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Аргументы и факты".

"Никто, конечно, об этом не говорит и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши Кабинеты министров, - дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется", - прокомментировал он.

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По словам Пескова, "максимально возможная углубленная интеграция" будет проведена в интересах белорусов и россиян.

"Но мы все болеем сердцем и душой за наших белорусских братьев, потому что мы действительно практически один народ. Для нас главное, чтобы в Беларуси абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией", - отметил Песков.

Москва не получала предложения об организации двусторонних контактов с лидерами "нормандской четверки".