В Кремле считают, что рано говорить о новом обмене

В Кремле считают, что рано говорить о новом обмен. Фото: gazeta.ua

Информация о новом обмене пленными между Украиной и Россией преждевременна.

В Кремле есть понимание, что обмен пленными надо продолжать в соответствии с Минскими договоренностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Не будем забывать, что недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, очень скрупулезная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, есть", - заявил Песков.

Из российского плена удалось забрать 11 украинских политзаключенных. Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что еще один обмен пленными может произойти уже до конца 2019-го. По ее словам, на данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар.